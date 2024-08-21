Росіяни шоковані через наступ ЗСУ в РФ: у Путіна готують людей до "нової нормальності"

Кремль вважає, що операція ЗСУ у Курській області триватиме кілька місяців. Саме тому влада РФ хоче переконати росіян, що це "нова нормальність".

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерела, які близькі до Кремля та уряду РФ.

Співрозмовники видання розповіли, що після початку операції ЗСУ в Курській області "російські "еліти" були "шоковані". Втім, за два тижні "шок минув та відбулося звикання".

"Спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, на який термін. Нині є розуміння, це завжди легше. До обласних центрів далеко. Але сам захід на територію РФ і взяття під контроль сіл – це подія нова і дуже неприємна", - заявило близьке до Кремля джерело.

Зазначається, що від моменту "прориву" кордону тривожні настрої серед громадян РФ на 6% і наразі становлять 45%. У адміністрації диктатора Володимира Путіна ці показники вважають досить високими, але сподіваються, що вони швидко зменшаться. Події, що відбулися, один зі співрозмовників називає "шоком". Але, переконаний він, "потім люди звикають і все влаштовується".

Щоб панічні настрої серед населення зменшилися, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати своїх громадян до життя в умовах "нової реальності" та "нової нормальності". Складові цієї "нової реальності" такі: ворог прорвався на російську територію; на нього чекає неминуча поразка; повернення територій триватиме певний час, а тому росіянам потрібно почекати.

Також жителям Росії пропонується "направити негатив і шок у позитивне русло", а саме взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Адміністрація президента РФ вже "рекомендувала" зайнятися цим та владі регіонів.

"Це (використання таких зворотів у пропаганді) потрібно, щоб люди вважали те, що відбувається, не відхиленням, а новою нормою, нехай і тимчасовою. Це має заспокоювати. У відхиленні від норми існувати складно. У нормі, нехай і новій, - простіше", - пояснює медіатехнолог, який співпрацює з внутрішньополітичним блоком путінської адміністрації.

Ще одна відмінність "нової нормальності" від попередньої те, що на виборах губернатора Курської області запровадили дострокове голосування від 28 серпня, основне відбудеться на початку вересня. За словами джерела видання, скасування виборів "збільшило паніку: значить, під загрозою весь регіон, раз губернатора відмовилися обирати, то, можливо, і область уже здали". Натомість проведення виборів свідчитиме про те, що "жодних загроз голосуванню немає".

Опитані "Медузою" чиновники впевнені, що бої в Курській області можуть тривати кілька місяців. Близький до уряду співрозмовник уточнює, що ця оцінка "досить оптимістична, якщо все вийде".

Джерела видання стверджують, що одразу після початку операції ЗСУ у Курській області, у Кремлі обговорювалася можливість проведення нової хвилі мобілізації. Втім, нібито кабінет міністрів, а також близькі до держави бізнесмени виступають проти мобілізації. Мовляв, це виб'є з економіки останні трудові ресурси, а працювати вже й так нема кому.

При цьому джерело додає, що, ймовірно, що до боїв у Курській області масово залучатимуть строковиків, а "медійна підготовка громадської думки" до цього вже триває.

Як повідомлялося, "РБК.Україна" з посиланням на свого співрозмовника в військово-політичному керівництві пише, що диктатор РФ Володимир Путін наказав своїй армії витіснити українські війська з Курської області. Нібито це має статися до 1 жовтня.

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