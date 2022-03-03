Росіяни "штурмують" магазини IKEA, які закриваються через війну в Україні (відео)

Росіяни "штурмують" магазини IKEA, які закриваються через війну в Україні (відео)

Люди закуповуються немов в останній раз.

Через закриття магазинів KEA в Росії у них сьогодні, 3 березня, виникнули величезні черги.

На відео очевидців, опублікованих на Telegram-каналі BAZA, видно, що у магазинах Санкт-Петербурга і Москви люди закуповуються немов в останній раз.

"Здається, на касі в черзі можна провести кілька годин", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, IKEA через війну в Україні закривається в Росії. Про це компанія повідомила 3 березня на 8-й день війни.

"Групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в Росії", - йдеться у Twitter компанії.