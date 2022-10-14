Росіяни сидять в темноті: ракета, яка летіла на Харків, впала на ТЕС у Бєлгороді (фото, відео)

Російська ракета, яка летіла в напрямку Харкова, з невідомих причин впала на місцеву ТЕС у Бєлгороді. На місці займання виникла пожежа, в деяких районах міста немає світла.

Про це повідомляють бєлгородські телеграм-канали.

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Як пишуть місцеві пабліки, російська ракета приземлилася у ТЕС "Луч", внаслідок чого частина міста - без електроенергії. Перед цим місцеві жителі чули вибух. У Мережі публікують низку відео та фото з місця інциденту, на яких видно масштабний пожар, у небо здіймаються клуби диму.

Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає.

Варто зазначити, що, найімовірніше, ракета повинна була бомбити Харків. Перед цим у Харківській області була оголошена повітряна тривога, яка триває досі.

Пізніше губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив інформацію про "приліт" та пожар на станції, звинувативши за методичкою Збройні сили України. За його словами, спалахнула підстанція 110 кВт.

"Максимально швидко спробуємо усунути наслідки. Орієнтовний час перемикання резервного джерела - до 4 годин. Водопостачання в нормі, насоси перейшли на інші лінії живлення", - написав він.

Нагадаємо, у Бєлгородській області в четвер, 13 жовтня, виникла масштабна пожежа. Горіли склади з боєприпасами. Як повідомляли в телеграм-каналах, пожежа спалахнула в селищі Октябрський, що поблизу російсько-українського кордону. На місці займання також було чутно звуки детонації.

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