Росіяни сказали, що робитимуть з Курською АЕС, якщо туди зайдуть військові

Окупанти вважають, що Курську АЕС військові захочуть обміняти на Запорізьку.

Росіяни готуються зупинити роботу Курської АЕС, якщо туди зайдуть ЗСУ. Це один із ймовірних варіантів.

Про це пише російський телеграм-канал "Горизонтальна Росія".

"Оперативний персонал готовий. Тобто, якщо таки зайдуть на територію, діючі блоки одразу зупинять. Це один із можливих варіантів", — пояснило джерело видання.

За його словами, якщо доведеться зупинити роботу станції, то електроенергія надходитиме мешканцям з головного резервного фонду. Наразі ж, стверджує джерело, АЕС охороняють військові, а будівництво АЕС-2 призупинили до середини серпня.

Раніше стало відомо, що місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, знеструмлено. Місцева влада каже, що причина знеструмлення – падіння уламків українського безпілотника.

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