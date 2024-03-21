Росіяни скидали гроші на дрони для ГУР, поки в РФ відбувалися "вибори Путіна" — розвідка

Росіяни за кордоном донатили на дрони для української розвідки, поки в РФ тривали псевдовибори.

Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал “Freedom”, долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих “виборів путіна”. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави", - кажуть в ГУР.

Так, до міжнародного збору на БПЛА “Сич” для воєнних розвідників, крім українців, які перебувають за кордоном, долучились також громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

"Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в кремлі", - додали розвідники.

Нагадаємо, у 15 країнах Європи, а також у Парагваї, Аргентині та Ізраїлі більшість російських виборців не віддали свої голоси за Володимира Путіна на так званих виборах президента Російської Федерації.

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