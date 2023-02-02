Росіяни створили "цифрову армію" та розповсюджують фейки, що можуть поширити паніку серед українців

Російський Telegram-канал "Цифрова армія Росії" займається створенням фейкових коментарів і розповсюдженням їх через громадян.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Автори каналів закликають населення РФ поширювати коментарі під публікаціями українських каналів, які дискредитують українську владу, та поширюють паніку серед українців", - повідомляє ЦПД.

Як зазначає джерело, щодня адміністратор каналу дає нове завдання, а також прикріплює посилання на групу з готовими коментарями щодо теми, які перекладені українською мовою. Щойно попередній канал блокують, одразу створюється новий.

Першого дня лютого головною темою стали "масові чистки у владі і бізнесі".

"Ворог поширює думку, що це погано відобразиться на майбуньому України, хоча насправді як самі українці, так і Західні політики, підтримують це рішення. Росіяни забувають, що зміна у владних кріслах для українців є нормою і прогресом, адже на росії весь вищий політикум не змінювався вже десятками років",- пише ЦПД.

Додамо, що раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про поширення у Мережі коментарів про нібито скасування виплат 30 тис. грн військовим, які перебувають в тилу.

Які виплати отримують військові в разі поранення та як їх отримати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: