Росіяни створили дрон-камікадзе "Скальпель" на заміну "Ланцету": що про нього відомо

Новий дрон фактично стане дешевим аналогом "Ланцета" і вже проходить льотні випробування.

Російське конструкторське бюро "Восток" розробило новий дрон-камікадзе "Скальпель", схожий на безпілотник "Ланцет" від Zala. Зараз дрон перебуває на етапі льотних випробувань.

Про це повідомляє Defence Express.

Відносно маловідома російська компанія-розробник безпілотників "КБ "Восток" зараз активно просуває свій розроблений дрон-камікадзе під назвою "Скальпель". Ця розробка максимально подібна до безпілотника "Ланцет" від Zala.

У державних російських засобах масової пропаганди розробники повідомили, що проводять льотні випробування цього баражувального боєприпаса та вже отримали заявки від декількох підрозділів. В "КБ "Восток" кажуть, що "перебувають у постійному діалозі з військовими щодо технічних вимог до дрона".

Характеристики безпілотника "Скальпель"

Відсік корисного навантаження дрона "Скальпель": діаметр – 125 мм, довжина – 650 мм. Це дозволяє оснастити дрон різними бойовими частинами загальною вагою до 5 кг.

Максимальна злітна вага – до 10,5 кг.

Крейсерська швидкість – до 120 км/год.

Дальність польоту – до 40 км.

Запуск дрона здійснюється з катапульти.

Аеродинамічна форма з подвійними Х-подібними крилами наслідує "Ланцет".

Чим "Скальпель" відрізняється від "Ланцета"

Згідно з заявами розробників, "Скальпель" відрізняється від "Ланцета" тим, що має на 2 кг більше корисне навантаження та на 10 км/год. більшу крейсерську швидкість. Час баражування нового безпілотника не розголошується.

Про те, що "Скальпель" буде дешевим аналогом "Ланцета", свідчить заява розробника: стверджується, що дрон-камікадзе відрізнятиметься "доступною ціною". Водночас "КБ "Восток" зізнається, що деякі компоненти дрона мають іноземне походження.

До слова, за даними американських ЗМІ, США близькі до ухвалення рішення про передавання Україні ракет більшого радіусу дії, наповнених касетними бомбами. Йдеться про ракети ATACMS або керовані РСЗВ GMLRS.

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