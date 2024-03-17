Росіяни телефонують родичам українських військополонених: в ISW пояснили, для чого це вони роблять

У Росії "діячі" телефонують родичам українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наводять заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про те, що невідомі росіяни телефонують родичам українських військовополонених і заявляють, що Росія готова повернути українських військовополонених, але нібито українське керівництво цьому перешкоджає. Вони закликають родичів протестувати з цього приводу. Лубінець зазначив, що Україна ніколи не припиняла обмін військовополоненими.

"Ці російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3", яка, як раніше повідомляла Служба безпеки України (СБУ), має намір посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та вбити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом. Раніше Росія успішно використовувала інформаційні операції, включаючи пряме листування через мобільний телефон з українськими цивільними особами, для розпалювання насильницьких протестів в Україні", - зазначили в ISW.

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