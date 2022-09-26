Росіяни тікають до Грузії: показали супутниковий знімок, який вигляд має 16-кілометрова черга на кордоні

Станом на 25 вересня черги на російсько-грузинському кордоні сягнули 16 кілометрів.

Про це у Twitter написав репортер Foreign Policy Джек Деч.

"Росіяни чекають на кордоні з Грузією у довгих чергах з вантажівок і легкових автомобілів після наказу Путіна про мобілізацію, на фото від 25 вересня. Понад 115 000 росіян втекли до Грузії після наказу про мобілізацію минулого тижня. Черги утворилися на відстані понад 16 км від кордону", - написав репортер.

NEW: Russians waiting at the border with Georgia in long lines of trucks and cars after Putin’s mobilization order, per a Sept 25 image.



More than 115,000 Russians have fled into Georgia since mobilization order last week. Lines formed more than 16km from border



:@Maxar pic.twitter.com/jqv3sgmH5P — Jack Detsch (@JackDetsch) September 26, 2022

Нагадаємо, в сі митні пости Грузії переведені на особливий режим роботи, на грузинському КПП "Верхній Ларс" з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост.

Читайте також: