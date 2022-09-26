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Росіяни тікають до Грузії: показали супутниковий знімок, який вигляд має 16-кілометрова черга на кордоні

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Росіяни тікають до Грузії: показали супутниковий знімок, який вигляд має 16-кілометрова черга на кордоні

Фото: Maxar Technologies

Росіяни після оголошення мобілізації почали тікати з Росії.

Станом на 25 вересня черги на російсько-грузинському кордоні сягнули 16 кілометрів. 

Про це у Twitter написав репортер Foreign Policy Джек Деч. 

"Росіяни чекають на кордоні з Грузією у довгих чергах з вантажівок і легкових автомобілів після наказу Путіна про мобілізацію, на фото від 25 вересня. Понад 115 000 росіян втекли до Грузії після наказу про мобілізацію минулого тижня. Черги утворилися на відстані понад 16 км від кордону", - написав репортер. 

Нагадаємо, всі митні пости Грузії переведені на особливий режим роботи, на грузинському КПП "Верхній Ларс" з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост.

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