Росіяни тікають до Грузії: показали супутниковий знімок, який вигляд має 16-кілометрова черга на кордоні

Росіяни після оголошення мобілізації почали тікати з Росії.
Станом на 25 вересня черги на російсько-грузинському кордоні сягнули 16 кілометрів.
Про це у Twitter написав репортер Foreign Policy Джек Деч.
"Росіяни чекають на кордоні з Грузією у довгих чергах з вантажівок і легкових автомобілів після наказу Путіна про мобілізацію, на фото від 25 вересня. Понад 115 000 росіян втекли до Грузії після наказу про мобілізацію минулого тижня. Черги утворилися на відстані понад 16 км від кордону", - написав репортер.
NEW: Russians waiting at the border with Georgia in long lines of trucks and cars after Putin’s mobilization order, per a Sept 25 image.— Jack Detsch (@JackDetsch) September 26, 2022
More than 115,000 Russians have fled into Georgia since mobilization order last week. Lines formed more than 16km from border
:@Maxar pic.twitter.com/jqv3sgmH5P
Нагадаємо, всі митні пости Грузії переведені на особливий режим роботи, на грузинському КПП "Верхній Ларс" з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост.
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