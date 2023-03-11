Росіяни в паніці і шукають укриттів: біля кордонів РФ пролетів ядерний бомбардувальник США

У суботу, 11 березня, ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією.

Про це повідомляє віцепрем'єр Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

"Польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52. Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", - йдеться у дописі.

Тим час у російських пабліках ця новина навела хаосу. Громадяни країни-агресорки в паніці. Так, російські тг-канали заявляють, що американський бомбардувальник B-52 Stratofortress нібито відпрацьовував тренувальні польоти із пуску ракет в районі Санкт-Петербурга/

Новина доповнюється...