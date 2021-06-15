"Росіяни вбивають наших дітей": розслідування про те, як найманці з РФ катують і ґвалтують людей в Африці

За підрахунками ООН, понад 2 300 російських найманців, включаючи сирійський контингент, розмішуються в районі ЦАР. У Росії ж кажуть, що ті "беззбройні".

Російські найманці беруть безпосередню участь у тортурах і вбивствах мирного населення в Центральноафриканській Республіці. Росія завозить до ЦАР так званих інструкторів, які насправді є бійцями приватного воєнізованого формування, найнятими компаніями, пов'язаними з російським олігархом Євгеном Пригожиним, який є наближеним до Путіна.

Згідно з розслідуванням, проведеним американським телеканалом CNN, російські найманці можуть бути винні у воєнних злочинах. Журналістам вдалося опитати свідків тортур, зґвалтувань та вбивств, скоєнних російськими бойовиками та урядовими військовими. Аби захистити їх від можливої відплати їхні імена були змінені.

Жителі міста Бамбарі (Центральна Африканська Республіка) розповіли, як у лютому 2021 року російські найманці, використовуючи гвинтокрил, вели обстріли, коли полювали на повстанців, збройного мусульманського угруповання "Селека". Але, за словами багатьох свідків, вони без розбору відкривали вогонь проти цивільних осіб, багато з яких переховувались у мечеті Аль-Таква.

Діри від куль у середині мечеті Аль Таква в Бамбарі (ЦАР). Фото, зроблене в травні 2021 року. / CNN

Фатоума була вдома зі своїми дітьми в містечку Бамбарі, коли вдень 15 лютого розпочалася стрілянина. Злякавшись, вона зібрала їх і втекла до сусідньої мечеті, вважаючи, що це буде надійним притулком у містечку ЦАР. Але замість того, щоб знайти притулок у його стінах, вона та десятки інших - чоловіків, жінок та дітей - стали мішенню. Двоє її дітей потрапили під обстріли, але вижили. Принаймні десятку людей цього уникнути не вдалося.

"Це були росіяни та Збройні сили ЦАР (фр. Forces Armées Centrafricaines, скорочено FACA), - сказала Фатоума. - У мечеті не було знайдено жодного з "Селеки". Вони вбили лише цивільне населення. Ми навіть не бачили мертвого тіла "Селеки" на землі, вони вбивали наших дітей".

Діри від куль у середині мечеті Аль Таква в Бамбарі (ЦАР). Фото, зроблене в травні 2021 року. / CNN

Загальна кількість вбитих у мечеті лютневого дня невідома; але за даними CNN, їх було близько 20. Однак інцидент у Бамбарі - далеко не поодинокий, а один з десятків, розслідуваних CNN та незалежною розслідувальною групою The Sentry. Усі вони вказують на широкий спектр порушень прав людини російськими найманцями, які перебувають у ЦАР.

Незважаючи на поширений клімат страху, десятки людей у ЦАР підтверджували скоєння найманцями вбивств, випадки зґвалтування та катувань та невибіркових нападів на мирних жителів, включаючи спалення будинків. CNN підтвердили, що кілька російських бойових вертольотів були відправлені в ЦАР на початку 2021 року. Росіяни також імпортували бронетранспортери, бойові вертольоти, такі як Мі8 і Мі-24, а також безпілотники.

CNN та The Sentry отримали конфіденційні документи ООН, які підтверджують звинувачення проти російських найманців, зроблені свідками та жертвами.У доповіді йдеться, що в Бамбарі FACA, російські найманці та угруповання, які вважаються сирійськими, "могли вчинити військові злочини, особливо під час страти цивільних та інших осіб, які не брали участь у бойових діях".

Тіло жертви стрілянини в мечеті Аль Таква в лютому 2021 року. / CNN

Робоча група ООН (UNWG) направила перелік звинувачень урядам Росії та ЦАР, а також представникам військових найманців. UNWG не отримала відповіді від компанії, яка керує найманством. Російський уряд спростував ці звинувачення і наполягав, що найманці в ЦАР "беззбройні і не беруть участі у бойових діях". Уряд ЦАР також заперечив звинувачення, але заявив, що розслідування встановить факти.

У 2017 році Рада Безпеки ООН відмовилася від ембарго на озброєння ЦАР, погодившись на розміщення 175 російських інструкторів нібито для навчання місцевих військових.

Але як раніше повідомляв CNN, усі, крім п'яти, тренерів, які прибули - разом із великим запасом зброї - не російські військові, а приватні найманці, найняті компаніями, пов'язаними з російським олігархом Євгеном Пригожиним, який є наближеним до оточення президента Володимира Путіна.

За підрахунками ООН, понад 2 300 російських найманців, включаючи сирійський контингент, розмішуються на більш ніж 30 базах в районі ЦАР. Кількість інструкторів у ЦАР зросла зі 170 у 2017 році до 2300 у 2021 році.

Поряд з воєнізованими частинами Руанди та військами ЦАР вони проводять набагато менше тренувань та набагато більше боїв, особливо в січні, коли найманці з РФ разом з армією Руанди почали надавати підтримку президенту ЦАР Фостен Арканжи Туадеру, армія якого протистоїть повстанським угрупованням.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання