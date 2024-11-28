Росіяни ведуть "справжню війну" із Заходом — екскерівник британської служби розвідки МІ6

Річард Дірлав вважає, що важливо вести діалог зі “своїми опонентами чи ворогами”.

Уряд Великої Британії повинен змиритися з тим, що росіяни сприймають війну в Україні як війну з країнами Заходу.

Про це заявив колишній очільник британської таємної служби розвідки MI6 Річард Дірлав, повідомляє Sky News.

“Ми повинні змиритися з тим фактом, що росіяни думають, що вони перебувають у стані війни з нами”, - наголосив він.

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Річард Дірлав згадав слова прем’єр-міністр Польщі Дональда Туска, який назвав теперішню ситуацію передвоєнною ситуацією і зауважив, що той помиляється.

“Я думаю, що це справжня війна”, - зауважив він.

При цьому колишній голова секретної розвідувальної служби відзначив, що для росіян ця війна із Заходом не означає безпосередній військовий конфлікт, а “гібридний конфлікт або різні типи конфлікту на різних аренах інтересів”.

Річард Дірлав додав, що важливо вести діалог зі “своїми опонентами чи ворогами” особливо тепер, коли стримуваний конфлікт може перекинутися на Європу.

Нагадаємо, 22 листопада, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що існує "серйозна та реальна" загроза глобальної війни після масштабної ескалації конфлікту в Україні.

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