Росіяни вгатили ракетою по власному судну в Балтійському морі, є загиблі (відео)

Водночас, російська влада стверджує, що це була "пожежа через позаштатну ситуацію". Членів судна, що вижили, допитала ФСБ і наказала мовчати.

У Балтійському морі 19 березня затонув російський траулер "Капітан Лобанов". У нього влучила ракета військово-морських сил РФ під час навчань.

Про це повідомляє російський нібито "опозиційний" канал "Дождь" із посиланням на родича одного з членів екіпажу.

Російський рибальський траулер "Капітан Лобанов" / Фото: Дождь

За його словами, внаслідок влучення ракети в рибальський траулер загинули три члени екіпажу, ще четверо отримали поранення. Ракета була випущена під час навчань Балтійського флоту та впала просто у рубку капітана.

Але в РФ вирішили замовкнути інцидент. Калінінградський чиновник Дмитро Лисков заявив, що через НП на судні кілька людей постраждало, але не сказав про загиблих. Пожежа, за його словами, виникла через "позаштатну ситуацію". Про те, що в судно влучила ракета, він не сказав жодного слова.

"Коли забирали тих, хто вижив, усі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання". Цікаво, яке це займання, якщо капітанської рубки повністю немає, її просто знесло", — заявив у свою чергу родич одного з членів екіпажу.

Співрозмовник видання також стверджує, що у шпиталі постраждалих допитали силовики ФСБ, які настійно "попросили" членів екіпажу "не поширюватися" про інцидент.