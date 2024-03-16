Росіяни відмовляються голосувати за Путіна під обстрілами: перехоплення ГУР на Бєлгородщині

У прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ, де триває рейд російських добровольців, місцеві мешканці бояться йти на “вибори” і голосувати, коли “кожного дня гинуть люди”.

Про це свідчить перехоплення розмови, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

Цивільні мешканці у Грайворонському районі скаржаться, що виборчі дільниці відкриті, попри "тривожну ситуацію”.

"Половина організацій взагалі не працюють. Але виборчі дільниці відкриті. Йдіть голосуйте. І за що я повинна йти голосувати? За те, що у нас люди гинуть кожного дня", - говорить невідома жінка.

Росіянка нарікає також на руйнування в місті, стверджуючи, що “половина Бєлгорода” нібито зруйнована.

Як відомо, від 15 до 17 березня у Росії проводять так звані вибори президента, на яких для чинного господаря Кремля створили всі умови для перемоги.

Тим часом від 12 березня у прикордонних з Україною Бєлгородській та Курській областях відбувається рейд добровольців із легіону “Свобода Росії”, "Російського добровольчого корпусу" та “Сибірського батальйону”, які прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів.