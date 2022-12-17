Росіяни відновлюють свої бойові можливості: польський генерал розповів, як їм це вдається і хто допомагає

Колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща, ексзаступник міністра оборони Польської Республіки генерал Вальдемар Скшипчак розповів, що російська армія потрохи відновлює бойові можливості завдяки співпраці з іншими країнами.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зауважив, на у росіян на полі фронті з'являються нові танки T-90 у великій кількості. Та додав, що Росія почала переводити промисловість із мирної на військову.

"На мою думку, це не продукція із заводів, оскільки росіяни не можуть зробити танки за такий короткий період. На мою думку, тут доходить до реекспорту. Ймовірно, ті, хто раніше купував у росіян танки, зараз продають їх та заробляють у Росії. Тобто, у них є інше джерело, а не військова промисловість", - пояснив Скшипчак.

Польський генерал підкреслив, що відновлення бойових можливостей сприяє формуванню нових військових підрозділів.

"Росіяни потроху відновлюють свої бойові можливості.На мою думку, не тільки силами своєї промисловості, але й завдяки співпраці з іншими, тими, хто постачає їм спорядження та техніку.Ті, хто це робить, беруть участь у війні проти України", - додав військовий.

Також читайте Північна Корея розробляє нову міжконтинентальну балістичну ракету з твердим паливом: деталі

Новий наступ російської армії

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ. За його словами, це може статися у січні-березні.

Також про те, що війська Росії знову можуть спробувати вторгнутися, командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук. Він не виключає, що окупаційні війська можуть піти із півночі. Одним із можливих сценаріїв є повторна атака наприкінці лютого.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає також, що Кремль готується до реваншу і може піти у великий наступ зимою-весною 2023 року. В цьому контексті він розглядає напрямок Білорусі досить пріоритетним.

Кривий Ріг: ракета вбила 4 людей, з-під завалів дістали мертву дитину - Олександр Вілкул

Читайте також: