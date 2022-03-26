"Росіяни відрізані від сучасного світу. Ви були країною 21-го століття, тепер - 19-го" – Байден

Головний месседж до росіян.

Президент США Джо Байден звернувся до росіян під час свого виступу у Польщі.

"Я вже багато років працюю із російським відомством. Вони зараз повертаються до радянського союзу. Я звертаюся до росіян, якщо ви мене чуєте: ви, росіяни, не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви готові прийняти вбивство невинних, бомбордування шкіл, пологових будинків. Це не є діями великої країни. Ви були в аналогічній ситуації в 30-40-х роках, під час Другої світової війни. І ваші дідусі та бабусі ще пам'ятають ті часи. Ваше покоління переживає це тепер. Те, що вони колись переживали блокаду Ленінграду, те, що діти вимушені покинути свої домівки - це саме те, що російська армія робить в Україні на даний момент", - сказав Байден 26 березня під час свого звернення.

"Від Путіна втекли вже 200 тисяч людей. Путін думав, що українці не воюватимуть за свою країну. Натомість російські військові зіткнулися з мужністю українців. путін хотів розколоти НАТО, але НАТО об'єдналося сильніше, ніж будь-коли раніше", - додав Байден.

"Путін може і має закінчити цю війну (...) Європа має припинити свою залежність від палива із росії. Це питання економічної та національної безпеки", - зазначив він.

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