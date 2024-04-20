Росіяни вихваляються тим, що нібито збили безпілотники, які вночі атакували РФ

У ніч на 20 квітня 2024 року на росіян чекала неспокійна ніч та атаковані безпілотниками регіони.

Так, стверджується, що нібито у небі над Курською областю знищено п'ять "українських БПЛА".

Начебто шість безпілотників знищили над Брянською областю, зокрема, п'ять над Вигоничським районом та один над Суземським районом. Але внаслідок падіння одного з дронів почалася пожежа на електропідстанції. Постраждалих немає.

Також небезпеку атаки безпілотних літальних апаратів оголошено в Липецькій області, над містом виє сирена повітряної небезпеки.

Раніше трьох безпілотників немовби було знищено над територією Бєлгородської області. Село Істобне Губкинського міського округу зазнало "атаки ЗСУ" за допомогою БПЛА. Внаслідок його падіння без детонації потерпілих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння.

Також кілька годин тому "система ППО" начебто "збила БПЛА" над Тульською областю. За попередньою інформацією, - без постраждалих та руйнувань інфраструктури.

Нагадаємо, що у Смоленській області РФ унаслідок атаки дронів розпочалася пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу.

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