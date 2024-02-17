Росіяни вихваляються нібито збитими безпілотниками у Калузькій області

У росіян трапилася тривожна ніч проти 17 лютого 2024 року.

Росіяни продовжують вихвалятися нібито збитими безпілотниками.

Начебто "ППО" збила "4 безпілотники" у Людинівському районі Калузької області, постраждалих та руйнувань немає, повідомив місцевий губернатор.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 лютого 2024 року у Курській та Бєлгородській області РФ пролунали гучні вибухи.

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Зауважимо, що кілька днів у Бєлгороді неспокійно: у місті раніше прогриміла серія вибухів та були влучання. За даними пропагандистських пабліків, загинуло щонайменше шестеро людей, ще щонайменше 10 постраждали.

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У мінубивств РФ вже відзвітували про збиття начебто 14 реактивних снарядів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Документы готовь и торбу": ВИБУХИ! Курськ і Бєлгород ГОРЯТЬ! Росіяни пакують валізи!

Зауважимо, 14 лютого бійці легіону "Свобода Росії" пообіцяли відповідь за російські обстріли по Харкову та анонсували демілітаризацію всього прикордонного регіону Бєлгородської області РФ.

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