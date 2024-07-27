Росіяни вихваляються: переконують, що збили 21 дрон над Брянщиною

У ніч проти 27 липня 2024 року у Росії було гаряче.

Окремі регіони країни атакували невідомі безпілотники.

Також, мовляв, "сили ППО" з 21.00 до 23.40 збили 21 "безпілотник ЗСУ" над Брянською областю РФ.

Про це повідомили у Міноборони та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

"Постраждалих та руйнувань немає. Екстрені та оперативні служби працюють на місцях", - йдеться у повідомленні.

А ось мешканцям Курської області не спитись. У них теж загроза ударних дронів.

Нагадаємо, що раніше окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв раніше заявив, що безпілотники в ніч проти 23 липня масовано атакували окупований Севастополь. Росіяни стверджують про перехоплення і знищення 21 дрона над окупованим Кримом і Чорним морем.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.