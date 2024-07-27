Росіяни вихваляються: переконують, що збили 21 дрон над Брянщиною

Росію продовжують атакувати невідомі безпілотники.
У ніч проти 27 липня 2024 року у Росії було гаряче.
Окремі регіони країни атакували невідомі безпілотники.
Також, мовляв, "сили ППО" з 21.00 до 23.40 збили 21 "безпілотник ЗСУ" над Брянською областю РФ.
Про це повідомили у Міноборони та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.
"Постраждалих та руйнувань немає. Екстрені та оперативні служби працюють на місцях", - йдеться у повідомленні.
А ось мешканцям Курської області не спитись. У них теж загроза ударних дронів.
Нагадаємо, що раніше окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв раніше заявив, що безпілотники в ніч проти 23 липня масовано атакували окупований Севастополь. Росіяни стверджують про перехоплення і знищення 21 дрона над окупованим Кримом і Чорним морем.
Читайте також:
- Дрони залетіли до Румунії: там лунала тривога під час атаки РФ по Україні
- Україну вночі атакували десятки ворожих БПЛА: що відомо про наслідки в областях
- Атака на Київщину: уламки дронів впали у трьох районах, є руйнування
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.