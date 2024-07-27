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Росіяни вихваляються: переконують, що збили 21 дрон над Брянщиною

Росіяни вихваляються: переконують, що збили 21 дрон над Брянщиною

Росію продовжують атакувати безпілотники / Фото: ТСН.ua

Росію продовжують атакувати невідомі безпілотники.

У ніч проти 27 липня 2024 року у Росії було гаряче. 

Окремі регіони країни атакували невідомі безпілотники. 

Також, мовляв, "сили ППО" з 21.00 до 23.40 збили 21 "безпілотник ЗСУ" над Брянською областю РФ.

Про це повідомили у Міноборони та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз. 

"Постраждалих та руйнувань немає. Екстрені та оперативні служби працюють на місцях", - йдеться у повідомленні. 

А ось мешканцям Курської області не спитись. У них теж загроза ударних дронів.

Нагадаємо, що раніше окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв раніше заявив, що безпілотники в ніч проти 23 липня масовано атакували окупований Севастополь. Росіяни стверджують про перехоплення і знищення 21 дрона над окупованим Кримом і Чорним морем.

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