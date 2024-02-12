Росіяни використовують Starlink на фронті: Ілон Маск виступив із заявою

Власник SpaceX Ілон Маск заперечив, що компанія продає Росії термінали супутникового звʼязку Starlink.

Про це він написав у X (Twitter).

Так Ілон Маск відреагував на поширення новин про те, що російські окупанти використовують Starlink на фронті.

"Наскільки нам відомо, Starlinks не продавалися прямо чи опосередковано Росії", — зазначив він.

Бізнесмен назвав категоричною неправдою новини про те, що SpaceX постачала Росії Starlink.

Раніше Головне управління розвідки підтвердило, що в росіян на фронті зʼявився Starlink, а масштаби використання терміналів супутникового звʼязку з боку окупантів зростають. Водночас вони використовуються не в самій Росії, а на тимчасово окупованих українських територіях.

Мапа доступності Starlink показує, що компанія надає покриття майже на всій території України, крім окупованих від 2014 року районів Донецької і Луганської областей, а також Криму і Севастополя.

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