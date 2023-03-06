Росіяни використовують своїх солдатів як "гарматне м'ясо": яка їхня цинічна мета

Російські окупанти використовують один одного у якості “гарматного м’яса”.

Російські військові командири використовують підлеглих у якості “гарматного м’яса. Окупантів відправляють на смерть, щоб виявити вогневі позиції ЗСУ.

Про це пише видання The New York Times.

Як зазначається, журналісти видання відправилися в Мар’янку, аби поспілкуватися з українськими військовими та побачити на власні очі дії російських окупантів.

"Росіяни посилають першу хвилю піхоти на штурм траншеї, знаючи, що вони, швидше за все, будуть вбиті. Російські коригувальники помічають вогневі позиції українських військ і ведуть по них шквальний мінометно-артилерійський вогонь. Потім вривається друга хвиля російської піхоти, намагаючись проникнути в траншею", – пише видання.

Крім того, росіяни використовують практичну ту ж тактику, яка була застосована під час Першої світової війни. Тоді піхота буквально “згорала” в таких атаках.

"Українські солдати стали називати ці групи "м'ясом" через високий рівень їх загибелі", - додали у New York Times.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав фото вщент зруйнованої росіянами Мар'їнки.

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