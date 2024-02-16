Росіяни викрали судно в Карибському морі: воно "спливло" в окупованому Криму

Росіяни перегнали яхту до Росії за 30 мільйонів рублів.

Туристи з Росії викрали яхту в Карибському морі та допливли на ній до Росії. За деякий час судно почали здавати в оренду у Криму.

Про це пише "Baza".

Викрадення яхти розкрили севастопольські митники. Зазначається, що весною 2019 року туристи з Росії відпочивали на островах Антигуа та Барбуда. Там вони взяли на прокат яхту за 30 мільйонів рублів та перегнали її до Росії. Один із викрадачів зареєстрував яхту за підробленими документами. Судно почали здавати в оренду для прогулянок Чорним морем, тут воно і потрапило в поле зір митників.

Експертиза показала, що один із ідентифікаційних номерів яхти зроблено кустарним способом. Митники звернулися до фірми-власника судна і там підтвердили, що яхту викрали, а ватажок злочинної групи перебуває у міжнародному розшуку.

Туристи з Росії викрали яхту в Карибському морі

"Порушено кримінальні справи за двома статтями: 194 КК РФ (ухилення від сплати митних платежів) та 174 КК РФ (легалізація майна, набутого злочинним шляхом)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в обстрілі Бєлгорода 15 лютого. Утім, цікавим є те, що прилетіло по цьому російському облцентру не з території України.

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