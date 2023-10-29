Росіяни вимагають виселити євреїв з країни: містами прокотились мітинги (фото, відео)

У Росії зростає хвиля антисемітизму. Росіяни вимагають виселяти євреїв з країни, а також заборонити в'їзд громадянам Ізраїлю, які нібито шукатимуть прихистку на території РФ через війну з ХАМАСом.

Відповідні відео з мітингів поширили політик Борислав Береза та низка російських Telegram-каналів.

Так, у Республіці Дагестан натовп людей зібрався біля готелю, в якому, як вони вважали, мешкали євреї.

Після тривалих переговорів з поліцією мітингувальників пустили перевірити номери, щоб переконалися, що ізраїльтян там немає.

Місцеві жителі стверджують, що зрештою перевірили кожен номер у готелі на предмет, "чи не живуть там євреї".

Після рейду в готелі встановили табличку з написом: "Іноземним громадянам Ізраїлю (євреям) вхід суворо заборонено. І не мешкають тут".

Оголошення у готелі у Дагестані про євреїв/ Фото: Astra

Мітинги також пройшли у Карачаєво-Черкеській Республіці. Перед будинком уряду в зібралося близько 500 людей. Вони звернулися до влади з вимогою не пускати до себе біженців з Ізраїлю. А потім почали вимагати виселити всіх євреїв з республіки .

У Нальчику – столиця Кабардино-Балкарії, підпалили єврейський культурний центр.

У Нальчику підпалили єврейський культурний центр / Фото: Baza

За повідомленнями місцевих жителів хтось кинув у будівлю центру підпалені покришки. Також на стіні з'явився напис "смерть яхудам". "Яхуд" – арабською єврей.

Нагадаємо, в Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод: там спалахнула пожежа (відео).

Читайте також: