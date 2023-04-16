Росіяни влаштували у магазині тисняву та ледь не почубились через паски (відео)

Тиснява виникла у звичайному супермаркеті, де паску навіть не роздавали безкоштовно.

Щороку на Великдень мешканці Росії дивують своєю дикунською поведінкою, коли у містах роздають безкоштовні паски. Цей рік не став виключенням, проте варто завуважити, що росіяни влаштували у магазині тисняву через паски, які просто продавали, а не роздавали безкоштовно.

Цього разу тисняву біля прилавка з великодніми пасками влашутвали мешканці Астрахані, пише Astra.

На відео видно, як люди розштовхують один одного і сваряться, у спробах вхопити паску з прилавку.

За даними Astra, тиснява відбулася напередодні у місцевому продуктовому магазині. У низці ЗМІ повідомляють, що паски нібито роздавали безкоштовно. Однак у магазині це спростували.

"Жодних акцій не було, звичайні паски на продаж. Коли паски на прилавку в районі обіду закінчилися, покупці вишикувалися в чергу і навіть не дали співробітнику довезти їх до місця, накинулися на ходу", - розповіли в магазині.

Продавці зазначили, що не знають, із чим була пов'язана така реакція.

"Зараз паски у продажу, жодного ажіотажу немає. Напевно, люди у нас просто такі", - розповіли працівники.

Нагадаємо, у Росії зграя собак на смерть загризла дитину.

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