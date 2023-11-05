Росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі: з чим це пов'язано

Російська окупаційна армія взяла оперативну паузу в Чорному морі після низки українських ударів по кораблях Чорноморського флоту.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Ситуацію в морській акваторії він називає стабільною. за словами представника ВМС ЗСУ, окупанти можуть брати оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику, адже вони "реально не розуміють, що далі робити"

"Можливо, зараз вони вирішуватимуть, як взагалі використовувати інші бази, з огляду на те, що Севастополь не є і більше ніколи не буде безпечною базою для росіян. Тому зараз таке затишшя – в Чорному морі наразі один корабель і один в Азовському, носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземноморському морі лише дві одиниці, а зазвичай вони всім угрупованням перебували", - розповів Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомляв, що Чорноморський флот тікає із заходу Криму до Новоросійська. Втім, частина угруповання РФ все ще залишається біля берегів Криму і становить небезпеку для України.

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