Росіяни, які тікають від мобілізації, майже не мають шансів отримати притулок у США - NYT

Росіяни, які тікають до США, майже завжди попадають до міграційних тюрем

Тисячі жителів РФ, які тікають від мобілізації у США, майже всі попадають у міграційну тюрму та майже не мають можливості отримати притулок.

Про це повідомляє New York Times.

У публікації зазначається, що багатьох мігрантів впускають в країну, щоб вони могли у суді довести своє прагнення на отримання притулку у суді. Однак з росіянами все відбувається інакше, майже всі вони потрапляють до центрів утримання мігрантів, через що у них дуже мізерні шанси отримати притулок на території країни.

Міграційна служба не повідомляє про національність шукачів притулку, однак адвокати, яки з ними працюють, кажуть, що росіяни частіше за інших попадають до міграційних тюрем, де їм пропонують звільнення під заставу у 30 тисяч доларів США.

Зазначимо, що російські чоловіки почали тікати з країни після оголошення мобілізації на війну проти України. Вже до середини жовтня з країни виїхало понад мільйон осіб, пізніше влада запровадила суворі обмеження щодо виїзду з країни, при цьому не оголошуючи воєнного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вдова російського полковника Вадима Бойка з Тихоокеанського військово-морського училища у Владивостоці, якого призначили відповідальним за підготовку мобілізованих для участі у війні проти України, написала відкритий лист до очільника Кремля Володимира Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що сотні тисяч мобілізованих росіян не зможуть змінити ситуацію на фронті на користь РФ, оскільки вони зіткнулися із серйозним браком офіцерського складу та зимового обмундирування.

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