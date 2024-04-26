Росіяни захотіли "привласнити" Лесю Українку: у Берліні стався книжковий скандал

Російські мігранти у Німеччині випустили книжку під назвою "Російськомовні квіри у Берліні у XVII-XXI століттях", в якій є стаття про видатну українську письменницю Лесю Українку.

Про це повідомила білоруська журналістка Настя Захаревич на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Автори книжки наводять листування Лесі Українки з Ольгою Кобилянською, як приклад і "важливу пам’ятку лесбійської чуттєвості".

"Ось ти борешся все життя за свою — українську — мову, а потім модні берлінські люди все одно назвуть тебе російськомовним. Особливо коли твою націю знову намагаються знищити, стверджуючи, що твоя мова несправжня", – прокоментувала зміст книжки Захаревич.

Одним з авторів книжки є співзасновник організації Quarteera Ваня Кільбєр. Саме Quarteera й випустила це видання у світ минулого року.

"Quarteera – це спільнота ЛГБТК+ людей, які живуть у Німеччині та спілкуються російською мовою. Наше завдання – протидіяти множинній дискримінації квір-людей з міграційним досвідом", – йдеться на сайті організації.

Після скандалу організація Quarteera опублікувала відкритий лист, у якому вибачилась за недостатню обережність, яка поранила почуття людей.

"Ми приносимо глибокі вибачення всім, чиї почуття ми зачепили. Нам шкода, що одна з наших брошур поранила почуття людей. Ми недостатньо уважно підійшли до деяких формулювань і нам бракувало чутливості. В результаті цього ми поступили недостатньо обережно. Ми визнаємо цю помилку і беремо за неї відповідальність", – йдеться у листі.

Автори зауважили, що у книжці Леся Українка згадується, як "українська письменниця та учасниця національно-визвольного руху та символ боротьби за незалежність України".

"Коли ми говоримо про "російськомовних" людей, ми маємо на увазі, що російська держава з XVI століття і дотепер є колоніальною імперією, яка захопила багато народів і країн. Російськомовні квіри у Берліні належали до різних культур: росіяни, українці, євреї, німці, азербайджанці тощо. Російська мова була для них однією з мов на батьківщинах і лінгва франка у Берліні. У зв'язку з розв'язаною Росією війною ми вважаємо важливим підкреслити, що ні її історія, ні історія квір-людей у Берліні не зводяться до історії «титульної нації» (сама таке формулювання є расизмом)", – пояснили свою позицію в організації.

Нагадаємо, Леся Українка була справжньою бунтаркою, не любила, коли її жаліли, і жила максимально насиченим життям. Вірші цієї відомої поетеси наповнені темою рівності прав жінок і чоловіків, захопленням природою та любов'ю до рідної Батьківщини.

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