Росіяни замінили командувача Чорноморського флоту – ISW: що сталося з попереднім

Під керівництвом попереднього командувача Соколова ЧФ втратив близько 20% своєї сили.

Росіяни замінили командувача Чорноморського флоту і призначили на цю посаду начальника штабу ЧФ віце-адмірала Сергія Пінчука.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела заявили, що військові РФ офіційно звільнили командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова і замінили його Пінчуком.

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Соколов, ймовірно, загинув унаслідок українського удару по штаб-квартирі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі (Крим) у вересні 2023 року.

Російський воєнний блогер стверджував, що Соколов, який був командувачем ЧФ від вересня 2022 року, заборонив флоту встановлювати на суднах нестандартні пристрої для виявлення морських дронів та іншого технологічно передового обладнання. Блогер також стверджував, що ЧФ втратив близько 20% своєї сили під командуванням Соколова.

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Втрати Чорноморського флоту РФ

Як повідомив речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, ЧФ мав майже 80 одиниць морської бойової техніки на початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року. З них від 30 до 35 були "важко озброєні". Плетенчук повідомив, що українські сили станом на 15 лютого 2023 року "знищили" 26 бойових одиниць російського флоту і "серйозно пошкодили" ще 15.

Речник ВМС України також повідомив, що берегова охорона Росії (підпорядкована ФСБ РФ) має до 20 різних суден.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року Сили спецоперацій України і Повітряні сили ЗСУ завдали удару ракетами Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. За даними ГУР, внаслідок атаки було ліквідовано щонайменше дев’ять осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них – російські генерали.

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