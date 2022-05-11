Росіяни зарізали та посмажили дельфіна на пляжі в Анапі (фото)

Росіяни зарізали та посмажили дельфіна на пляжі в Анапі (фото)

В Росії 60-річні чоловік та жінка зарізали та посмажили дельфіна на вогнищі прямо на березі в Анапі. Фото такого звірства виклали в Мережі.

Російські ЗМІ пишуть, що правоохоронці почали перевірку, після якої вирішать, що робити з парою.

Повідомляється, що відпочиваючі, які перебували поруч під час того, як чоловік з жінкою різали та смажили дельфіна, ніяк на це не відреагували.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі з'явилася інсталяція ZAMESTIM. Її зробили з перших літер назв іноземних брендів, які пішли з російського ринку через вторгнення до України.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

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