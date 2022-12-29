Росіяни застрягли в аеропортах Москви, рейси масово скасовують: що сталося

Тисячі росіян застрягли в аеропортах Москви та інших міст РФ через обмеження авіасполучення у деяких регіонах Росії.

Росіяни намагаються подати масові скасування і перенесення польотів як результат "передноворічного напливу". Однак насправді ситуацію ускладнює "неспокійна ситуація" на деяких аеродромах РФ.

Про скасування вильотів повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, в аеропортах Москви затримали чи скасували понад 50 рейсів. Зокрема, в аеропорту "Внуково" вранці 29 грудня 15 рейсів затримано, а 7 скасовано. В "Домодєдово" 17 рейсів затримано та 4 скасовано, а в "Шереметьєво" затримано 7 рейсів.

РосЗМІ з посиланням на пресслужбу сервісу бронювання авіаквитків "Авіасейлс" повідомляють, що нібито найзавантаженішим передноворічним днем в аеропортах Москви буде 30 грудня, мовляв, на нього припадає найбільша кількість бронювань.

Однак насправді це може бути наслідком обмеження авіасполучення в деяких регіонів РФ. Так, у РФ закрили повітряний простір над Саратовською областю через атаку безпілотників на аеродром в Енгельсі. Також обмеження було запроваджено і в зоні аеропорту Пензи.

"В аеропорту "Домодєдово" пасажири не можуть відлетіти з Москви через закриття повітряного простору після атаки безпілотника в Енгельсі. Пасажирам літака Москва – Пенза оголосили про перенесення рейсу на невизначений термін. Їхній літак відбуксували в аеропорту "Домодєдово" на стоянку", – пишуть у російських Telegram-каналах.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, у російському місті Енгельс, де Росія розміщувала стратегічну авіацію для атак по Україні, пролунали вибухи. У місті, ймовірно, спрацювала система ППО.

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