Росіяни засвітили на відео доказ, що літак Пригожина збила російська ППО: експерт показав фото

Український військово-політичний оглядач висміяв російську теорію про те, що літак з Пригожиним у РФ збили українці.
Російські пропагандисти власноруч засвітили на відео доказ того, що літак з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і його двома замісниками збила система ППО росіян.
Цей помітив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
За його словами, у цій ситуації "навіть такий пропагандистський смітник, як Readovka", виявився корисним. Так, вони першими опублікували відео з літаком Пригожина, що пікірував, і одночасно видали і доказ того, що його збила ППО РФ. На перший секундах відео зафіксований інверсійний слід від ЗКР (зенітна керована ракета).
"Рашисти зараз віщають конспірологічні версії, аж до того, що це Україна провела спецоперацію з ліквідації Пригожина... Ну, якщо ГУР МО вдалось перетягнути у Тверську область ЗРК середнього радіусу дії, то..." - саркастично написав експерт.
Зазначимо, експерти вважають, що загибель у авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина – це відверта помста президента РФ Володимира Путіна за марш на Москву, який він вчинив два місяці тому. Тепер офіційно - Пригожин мертвий, як і його найближчі підлеглі, які перебували з ним на борту збитого росіянами літака.
Чи буде від цього користь Україні, як це позначиться на фронті і що може статися в подальшому з Росією, з’ясовував сайт ТСН.ua.
Читайте також: