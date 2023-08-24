Росіяни засвітили на відео доказ, що літак Пригожина збила російська ППО: експерт показав фото

Український військово-політичний оглядач висміяв російську теорію про те, що літак з Пригожиним у РФ збили українці.

Російські пропагандисти власноруч засвітили на відео доказ того, що літак з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і його двома замісниками збила система ППО росіян.

Цей помітив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, у цій ситуації "навіть такий пропагандистський смітник, як Readovka", виявився корисним. Так, вони першими опублікували відео з літаком Пригожина, що пікірував, і одночасно видали і доказ того, що його збила ППО РФ. На перший секундах відео зафіксований інверсійний слід від ЗКР (зенітна керована ракета).

Доказ того, що літак Євгена Пригожина збила російська ППО / Фото: Олександр Коваленко

"Рашисти зараз віщають конспірологічні версії, аж до того, що це Україна провела спецоперацію з ліквідації Пригожина... Ну, якщо ГУР МО вдалось перетягнути у Тверську область ЗРК середнього радіусу дії, то..." - саркастично написав експерт.

Зазначимо, експерти вважають, що загибель у авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина – це відверта помста президента РФ Володимира Путіна за марш на Москву, який він вчинив два місяці тому. Тепер офіційно - Пригожин мертвий, як і його найближчі підлеглі, які перебували з ним на борту збитого росіянами літака.

Чи буде від цього користь Україні, як це позначиться на фронті і що може статися в подальшому з Росією, з’ясовував сайт ТСН.ua.

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