На захід звозять завербованих радикалів, яких вербує агентурна мережа Росії.

Окупанти проводять пропагандистський форум серед молодих прихильників нацистського режиму.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Сам форум, хоча ніби як проводиться по всій РФ, але більшість учасників розташовані у Сочі. Саме туди ворог звіз близько сотні колаборантів з окупованих територій, яких відрядили псевдоуніверситети.

Сам форум покликаний створити ілюзію підтримки світом колоніальної політики кремля на противагу дипломатичній ізоляції. На захід звозять завербованих радикалів, яких вербує агентурна мережа Росії.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен організатор форуму є злочинцем й понесе відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, що у Росії по всій країні перевірятимуть систему оповіщення населення.