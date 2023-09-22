Росіяни заявили про атаки з танків по Брянщині: запроваджено режим НС

Росіяни заявили про обстріли з танків по Брянській області, що тривають вже кілька днів, і звинуватили в цьому ЗСУ. В одному з районів був запроваджений режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють російські пропагандистські пабліки.

Так, за інформацією від росіян, вдень 21 вересня начебто "ЗСУ" обстріляли з танків селище Грудська Сівського району Брянської області. Обстріл тривав пів години і було випущено вісім танкових снарядів. Також стверджується про мінометний обстріл селища.

Того ж дня ввечері під обстріл з танка потрапило село Барбіно у Стародубському районі Брянщини за 3 км від кордону з Україною. Були випущені три снаряди. Руйнувань і постраждалих немає.

Росіяни також стверджують, що днем раніше, 20 вересня, "ЗСУ" завдали п’ятьох ударів з танка по селу Случевськ, що за 1 км від кордону з Україною. Постраждалих немає. Повідомляється, що снаряди пошкодили кафе на роздоріжжі доріг Погар-Грем'яч- Сопичі, яке не працює. Увечері 20 вересня очільник Погарського району запровадив режим НС, і співробітників місцевого відділу поліції відправили усувати наслідки.

У російських пабліках стверджується, що Случевськ обстрілювався з танків і раніше – 11 та 25 серпня. Однак тоді місцева влада режим НС не оголошувала.

До слова, на початку вересня "Російський добровольчий корпус" заявив, що влаштував рейд до Брянської області та ліквідував двох працівників прикордонної служби ФСБ Росії.

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