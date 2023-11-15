Росіяни заявили про атаку БПЛА по двох областях: спалахнула пожежа (фото)

В Росії заявили про начебто збивання безпілотника над Смоленською областю та атаку дроном по пороховому заводу в Тамбовській області.

Про це повідомили в Міноборони РФ та російські телеграм-канали.

БПЛА у Смоленській області

Так, у Міноборони стверджують, що вранці 15 листопада засоби ППО знищили начебто український безпілотник над територією Смоленської області. У відомстві традиційно заявили про "спробу київського режиму" влаштувати атаку БПЛА по об'єктах на території РФ.

Атака дроном у Тамбовській області

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Водночас російські пабліки інформують, що вранці 14 листопада, безпілотник намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області.

"Невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу" у Котовську", – вказано в повідомленні.

Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Спалахнула пожежа, яку вдалося загасити.

За попередніми даними, роботи у цьому цеху не проводились. Постраждалих немає.

Пожежа на території "Тамбовського порохового заводу" / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, 14 листопада росіяни заявили про начебто знищення чотирьох "українських" безпілотників над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей.

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