Росіяни заявили про атаку БПЛА по двох областях: спалахнула пожежа (фото)

Невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу".
В Росії заявили про начебто збивання безпілотника над Смоленською областю та атаку дроном по пороховому заводу в Тамбовській області.
Про це повідомили в Міноборони РФ та російські телеграм-канали.
БПЛА у Смоленській області
Так, у Міноборони стверджують, що вранці 15 листопада засоби ППО знищили начебто український безпілотник над територією Смоленської області. У відомстві традиційно заявили про "спробу київського режиму" влаштувати атаку БПЛА по об'єктах на території РФ.
Атака дроном у Тамбовській області
Водночас російські пабліки інформують, що вранці 14 листопада, безпілотник намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області.
"Невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу" у Котовську", – вказано в повідомленні.
Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Спалахнула пожежа, яку вдалося загасити.
За попередніми даними, роботи у цьому цеху не проводились. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 14 листопада росіяни заявили про начебто знищення чотирьох "українських" безпілотників над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей.
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