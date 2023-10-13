Росіяни заявили про атаку БПЛА по хімзаводу у Брянській області: деталі про "бавовну"

Повідомляється, що дрон впав на дах одного з цехів заводу імені 50-річчя СРСР та вибухнув.

Росіяни заявили про спробу начебто з боку ЗСУ атакувати безпілотниками хімічний завод у Брянській області. Напередодні ввечері місцеві жителі чули "бавовну" та бачили пожежу.

Про це повідомили губернатор Брянської області Олександр Богомаз та російські Телеграм-канали.

Ввечері 12 жовтня жителі Брянська повідомляли про сильний вибух, після якого місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

Згодом Богомаз заявив про спробу начебто українських військових атакувати регіон за допомогою безпілотників. Губернатор переконував, що дрон був пригнічений силами РЕБ на околиці Брянська. Під час падіння безпілотник вибухнув. Постраждалих немає.

"Бавовна" і пожежа у Брянську Фото: Вaza

Атака БПЛА по хімзаводу

Російські пабліки вже вранці 13 жовтня заявили про спробу "ЗСУ" атакувати вночі хімічний завод у Брянській області. Йдеться про завод імені 50-річчя СРСР.

"За попередніми даними, безпілотник авіаційного типу був пригнічений силами РЕБ, впав на дах одного з цехів та вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленнях.

Росіяни додали, що за кілька годин до цього ще один безпілотник упав та здетонував на території брянського будівельного комплексу "Твій Дім". Внаслідок вибуху спалахнула пожежа у комерційному приміщенні на площі 90 кв. м. Постраждалих також немає.

До слова, у ніч проти 12 жовтня росіяни заявили, що сили ППО збили безпілотник під Бєлгородом, внаслідок чого загинули двоє людей.

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