Росіяни заявили про атаку БПЛА по Тверській області: пошкоджено хімзавод

У Росії стверджують, що вранці 5 вересня невідомі безпілотники збили у Калузькій, Тверській і Московській областях.

Невідомі безпілотники вночі проти 5 вересня нібито намагалися атакувати російську столицю. Однак приземлилися у Тверській області на території "Редкінського дослідного заводу".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч проти 5 вересня російська ППО знищила безпілотники, які "намагалися атакувати" столицю країни-агресорки. Дрони нібито збили в Калузькій і Тверській областях, а також в Істринському районі Підмосков'я.

За словами Собяніна, у Московській області через падіння уламків дрона пошкоджено "побутовий об'єкт". У московських аеропортах Внуково і Шереметьєво вночі тимчасово обмежували польоти.

Водночас у Тверській області росіяни нібито перехопили дрон-камікадзе, який впав на території "Редкінського дослідного заводу" біля складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув.

На місці вибуху начебто виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника. Зазначається, що через вибух було пошкоджено одну порожню цистерну і вікна найближчої будівлі. Постраждалих немає.

Слід зазначити, що "Редкінський дослідний завод" за офіційними даними займається виробництвом хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості.

Нагадаємо, вночі 5 вересня, московські аеропорти призупинили свою роботу та почали скасовувати рейси. Всього було скасовано 5 рейсів, ще 14 затримано.

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