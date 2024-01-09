Росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу і енергооб'єкт в Орлі: подробиці

У Росії 9 січня знову скаржаться на атаки невідомих дронів.

Росіяни заявили про атаку безпілотників нібито по нафтобазі у місті Орел, а також по "Ореленерго". Гучно було й у Курській області, там росіяни кажуть про "роботу ППО".

Про це стало відомо з місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що дрон-камікадзе нібито спробував атакувати нафтобазу "Орелнафтопродукт" в Орлі. Він потрапив у резервуар із паливом, але росіяни стверджують, що "подальшого займання не сталося". Тим часом з місця видніється чорний густий клуб диму.

Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго", яка здійснює постачання та продаж електроенергії по Орловській області РФ. Наразі вже відомо про двох постраждалих після атак безпілотників на місто, а окупанти традиційно звинувачують у всьому Україну.

Атака дронів у РФ

Окрім того, гучно й у Курській області. Росіяни повідомляють про "роботу ППО".

Нагадаємо, напередодні, 8 січня, у Нижньому Тагілі в РФ на залізничних коліях стався вибух. За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій.

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