Росіяни заявили про атаку на Бєлгород: пошкоджені десятки будинків, горіли авто (фото, відео)

Місцева влада заявила про віьмох поранених.
Росіяни заявили про обстріл Бєлгорода вранці 16 вересня, працювала ППО. Пошкоджені квартири, горіли автомобілі.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та російські телеграм-канали
Над Бєлгородом пролунала серія вибухів, заявили очевидці. У місті лунали сирени повітряної тривоги та працювала система ППО.
Місцеві жителі повідомляють про сильне задимлення та велику кількість пожеж у місті: горять квартири у житлових будинках та автомобілі. Зокрема, вказується, що один із снарядів влучив у квартиру на 15-му поверсі житлового будинку. Вибито скло та зруйновано балкони.
У Мережі також є відео, на якому видно охоплений вогнем приватний будинок. Автор ролика стверджує про пряме влучання.
Гладков підтвердив заяви про влучання у житлові будинки та загоряння автомобілів.
"Почав записувати ранкове повідомлення, завили сирени, розпочався обстріл міста Білгорода. Наразі з'явилася інформація про займання автомобілів, про влучання в житлові приміщення", – сказав губернатор у відеозверненні.
Пізніше він поінформував, що за попередніми даними, поранено вісім мирних жителів. Одна з постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані, в інших – поранення середньої важкості.
За даними Гладкова, внаслідок прямих влучань сталося займання приватного будинку та понад 15 автомобілів. У 21 багатоквартирному будинку пошкоджено скління. На території чотирьох приватних домоволодінь вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади. Також пошкоджено газопровід.
Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня українські дрони атакували сім областей Росії. У Міноборони РФ традиційно переконували, що всі цілі були збиті.
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