Росіяни заявили про атаку по Курській області: там зникли світло і тепло

В регіоні пошкоджено підстанцію і стався порив теплотраси.
Росіяни заявили про повітряну атаку по Курській області 3 січня та скаржаться, що кілька населених пунктів залишились без електроенергії та теплопостачання.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Старовойт стверджує, що у Залізногірському районі після повітряної атаки начебто боку ЗСУ було пошкоджено підстанцію.
"Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються", – вказано в дописі губернатора.
Він також повідомив, що в самому Залізногірську через стрибок напруги та гідроудару стався порив теплотраси. У 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону припинилося теплопостачання.
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Старовойт заявив, що наслідки атаки усуваються. На місце виїхав міністр ЖКГ та ПЕК Курської області Олександр Мульовін.
Нагадаємо, неспокійно в ніч проти 3 січня було також у Бєлгороді та області: там лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Місцева влада заявила про збиття повітряних цілей.
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