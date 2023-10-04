Росіяни заявили про чергову атаку безпілотників у Брянській та Бєлгородській областях: що там сталось

Росіяни бідкаються через нову атаку БПЛА і заявляють про наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.

Росіяни заявили, що вночі проти 4 жовтня невідомий безпілотник нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Вони стверджують, що близько 3:00 ночі на територію в/ч 55443 у Карачеві Брянської області впав БПЛА літакового типу та вибухнув. Наразі інформації про постраждалих немає.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про нічну атаку дронів. За його словами, в області було збито один БПЛА. Постраждалих і руйнувань немає.

Водночас за даними губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, над Бєлгородом, Бєлгородським і Корочанським районами російська ППО також збила нібито аж 19 "об'єктів". За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну будівлю в Бєлгороді, будинок у селі Шишине Бєлгородського району і три автомобілі. Чи є постраждалі, Гладков не уточнив.

Нагадаємо, у російському Красноярську 4 жовтня спалахнула пожежа на алюмінієвому заводі, перед якою місцеві жителі чули звук вибуху. МНСники стверджують, що там горить трансформатор.

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