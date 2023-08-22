Росіяни заявили про спробу атаки БПЛА по вежі зв'язку в Московській області

Пропагандисти переконують, що дрон лише зачепив антенну тарілку.

Росіяни заявили, що начебто український безпілотник намагався атакувати вежу зв'язку в Московській області.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами російських пропагандистів, безпілотник літакового типу намагався атакувати вежу зв'язку в селі Покровське Рузького району Московської області вранці 21 серпня.

Також читайте Полковник ЗСУ назвав три головні мішені для українських БПЛА по Москві

Стверджується, що БПЛА був начебто пригнічений силами радіоелектронної боротьби, тож змінив курс і лише зачепив антенну тарілку.

На місце події прибули поліцейські і знайшли там розкидані уламки безпілотника зі слідами горіння. Модель дрона поки що не вдалося встановити.

Сама вежа зв’язку розташована за 500 м від житлового сектора. Повідомляється, що постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч проти 22 серпня у Москві та області було чутно вибухи, після яких росіяни заявили про начебто збиття безпілотників. У багатоповерхівці Красногорська повилітали вікна. Московським аеропортам знову довелося призупиняти роботу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дроны атакуют Москву! У россиян – массовая истерия!"

Читайте також: