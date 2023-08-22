Росіяни заявили про спробу атаки БПЛА по вежі зв'язку в Московській області

Пропагандисти переконують, що дрон лише зачепив антенну тарілку.
Росіяни заявили, що начебто український безпілотник намагався атакувати вежу зв'язку в Московській області.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
За словами російських пропагандистів, безпілотник літакового типу намагався атакувати вежу зв'язку в селі Покровське Рузького району Московської області вранці 21 серпня.
Стверджується, що БПЛА був начебто пригнічений силами радіоелектронної боротьби, тож змінив курс і лише зачепив антенну тарілку.
На місце події прибули поліцейські і знайшли там розкидані уламки безпілотника зі слідами горіння. Модель дрона поки що не вдалося встановити.
Сама вежа зв’язку розташована за 500 м від житлового сектора. Повідомляється, що постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч проти 22 серпня у Москві та області було чутно вибухи, після яких росіяни заявили про начебто збиття безпілотників. У багатоповерхівці Красногорська повилітали вікна. Московським аеропортам знову довелося призупиняти роботу.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дроны атакуют Москву! У россиян – массовая истерия!"
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