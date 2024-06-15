Росіяни заявили про збиття БПЛА над підприємством, де виробляють ракетне паливо: момент потрапив на відео

У Росії збили три безпілотники над Ростовською областю, де розташоване підприємство з виробництва ракетного палива.

У ніч проти 15 червня російська ППО збила три нібито українські безпілотники над територією Ростовської області.

Про це повідомило російське видання Astra.

Про збиття безпілотників також повідомив губернатор Ростовської області. За його словами, уламки дронів впали на територію промислового майданчика в місті Кам'янськ-Шахтинський, пошкодивши засклення нежитлової будівлі. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Зазначається, що у Кам'янську розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Кам'янський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії і містоутворювальне підприємство міста Кам'янська-Шахтинського.

2011 року Сentral Intelligence Agency (ЦРУ) частково розсекретило дані, пов'язані зі створенням в СРСР міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2 (в американській класифікації - SS-13 Savage). У документах ЦРУ комбінат у Кам'янську-Шахтинському вказано як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу і розміщення випробувальних установок.

Росіяни заявили про збиття безпілотників над підприємством, де виробляють ракетне паливо: відео

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня очевидці повідомили у соціальних мережах про вибухи на аеродромі біля міста Морозовська, що у Ростовській області РФ. На цій авіабазі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 Міністерства оборони Росії), тут розміщені Су-34, Су-24 та Су-24, які атакують Україну.

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