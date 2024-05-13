Росіяни заявили, що дістали вже 15 загиблих з-під завалів будинку у Бєлгороді

Пошукова операція триває.
У Бєлгороді збільшилася кількість загиблих унаслідок руйнування під'їзду будинку.
Про це повідомили в російському МНС.
Протягом ночі проти 13 травня 2024 року з-під завалів будинку у Бєлгороді дісталися ще три тіла. Таким чином кількість загиблих зростала до 15.
Російська влада інформує про те, що рятувальники продовжують працювати. Мовляв, встановлено додаткове освітлення. Співробітники МНС поливають водою вогнища, що тліють.
Нагадаємо, що раніше місцева влада звинуватила в інциденті ЗСУ.
Водночас Міністерство оборони країни-агресорки брехливо заявило, що багатоповерхівка у Бєлгороді нібито обвалилися через уламок збитої "української ракети "Точка-У".
А ось у РНБО заявили про провокацію Росії.
Також в ніч проти 13 травня 2024 року у Бєлгороді пролунали вибухи.
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