Росіяни збили азербайджанський літак, бо прийняли його за безпілотник - NBC News

Літак мав нестандартну схему польоту та висоту.
Російські військові могли збити літак "Азербайджанських авіаліній" за безпілотник, прийнявши його за безпілотник.
Про це пише NBC News.
Чиновники на правах анонімності повідомили, що у США є розвіддані про те, що росіяни могли сприйняти азербайджанський пасажирський літак як безпілотник, тому вони атакували його системами ППО.
Видання пише, що літак могли переплутати з безпілотником через те, що він мав нестандартну схему польоту та висоту. Джерела додали, що наразі розслідування справи триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану.
Крім того, ми раніше інформували, що в “Азербайджанських авіалініях” назвали причину катастрофи.
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