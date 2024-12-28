Росіяни збили азербайджанський літак, бо прийняли його за безпілотник - NBC News

Російські військові могли збити літак "Азербайджанських авіаліній" за безпілотник, прийнявши його за безпілотник.

Про це пише NBC News.

Чиновники на правах анонімності повідомили, що у США є розвіддані про те, що росіяни могли сприйняти азербайджанський пасажирський літак як безпілотник, тому вони атакували його системами ППО.

Видання пише, що літак могли переплутати з безпілотником через те, що він мав нестандартну схему польоту та висоту. Джерела додали, що наразі розслідування справи триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану.

Крім того, ми раніше інформували, що в “Азербайджанських авіалініях” назвали причину катастрофи.

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