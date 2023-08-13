Росіяни збрехали про успішний огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі: InformNapalm надала докази

Є дані об'єктивного контролю від моряків одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані.

Міністерство оборони РФ збрехало про успішний огляд судна "Sukru Okan" у Чорному морі, так само, як і про попереджувальні постріли.

Про це повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm із посиланням на дані об'єктивного контролю, що надали моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані.

"МО РФ збрехало про успішний огляд судна. Як вказали моряки, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам "рашистів" застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини", — зазначили у InformNapalm.

За інформацією спільноти, ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі.

"На борту "Сукра Окан" перебував турецький екіпаж, який "поклав болт" на погрози і не підкорився. Тож "рашисти" збрехали про успішний огляд судна", — зазначили в InformNapalm.

Нагадаємо, в Україні поки офіційно не підтвердили атаку росіян на цивільне судно, яке прямувало до Одеської області.

Йдеться про корабель Чорноморського флоту РФ, який влаштував провокацію із судном. Міноборони Росії заявило, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

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