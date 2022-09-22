Росіяни знають, що Путін їм бреше, і не хочуть воювати в Україні - журналіст

Росіяни вкрай негативно ставляться до оголошеної Путіним мобілізації і знають, що влада їм постійно бреше.

Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк в ефірі телемарафону.

"Росіяни чудово усвідомлюють, що російська влада їм завжди бреше. І російське суспільство так побудоване, що воно і Путіним начебто пишаються, і "деды воевали", і багато маркерів типу "нацизм", "суверенітет", те, що зазвичай використовує Путін. Але коли стосується їх особисто, то ситуація змінюється. Всі чудово розуміють, що він може призвати стільки, скільки захоче, на 300 тисячах він може не зупинитися. Якщо кажуть, що не будуть забирати студентів, то де це в указі написано? І найголовніше: там написано "только тех, кто служил в армии". Але насправді в таких державах як Росія, "только тех, кто служил" в армии" дуже-дуже багато, це більшість чоловіків", - зазначив він.

Цимбалюк додав, що указ про мобілізацію відкрив нескінченний людський ресурс і російські чоловіки мають лише три виходи з цієї ситуації.

"Фактично, він відкрив нескінченний людський ресурс, який хоче відправити сюди на м’ясо. Зрозуміло, що далі будуть діяти по трьом загальним схемам: дехто піде на війну і загине, бо дурний, ті, хто розумніший, втечуть закордон, а багатші відкупляться від мобілізації", - вважає він.

За словами журналіста, протести, які розпочалися у Росії на тлі указу вказують на те, що деякі росіяни спраді проти війни.

"Протести у Росії? Покарання дуже серйозні. Якщо раніше це були штрафи, то зараз чоловікам, яких там затримали, вручили повістки і вони всі поїдуть на війну. Я дивлюся на ось це дійство і можу зробити лише один висновок: там є люди, які проти війни дійсно, але це меншість, вони неорганізовані, у них немає ні лідера, ні програми", - сказав він.

Як повідомлялося, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Своєю чергою у Латвії заявили, що не видаватимуть жодних віз росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ.

Нагадаємо, експерт розповів, на які напрямки Путін може кинути 300 тисяч мобілізованих.