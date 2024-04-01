Росіяни знову вгатили по Бєлгородській області авіабомбами

Окупаційні війська Рф продовжують атакувати ФАБами свою ж територію.

Армія Росії знову атакувала Бєлгородську область авіабомбами – ще дві ФАБ скинули з російських літаків.

Про це пише Astra з посиланням на джерело.

За даними каналу, у неділю, 31 березня, авіабомби ФАБ-500 виявили у районі хутора Ніна. А в районі села Крюково знайшли воронку, в якій, попередньо, також знаходиться ФАБ-500.

"Таким чином, це вже 16-й випадок за останні 2 тижні", - пише Astra.

Нагадаємо, ​​мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область (фото).

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