Росіяни знову заявили про атаку "українськими безпілотниками" на Курську область

31 жовтня 2023 року близько 23.30 було припинено спробу «київського режиму» зробити «терористичну атаку двома БпЛА літакового типу» по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це інформує Міністерство оборони Росії.

«Черговими засобами «ППО» два «українські безпілотні літальні апарати» перехоплені над територією Курської області», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило, що нібито "припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку" по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу. Там стверджують, що над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 "українських" безпілотних літальних апаратів.

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