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Росіянин на відпочинку в Туреччині вихвалявся убивствами українців: чим усе закінчилося

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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3351
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Росіянин на відпочинку в Туреччині вихвалявся убивствами українців: чим усе закінчилося

Росіянин на турецькому курорті хвалився убивствами українців на війні / Фото: скриншот з відео

Після конфлікту на пляжі турецького курорту російського нахабу виселили із готелю.

Громадянин Росії на одному з курортів Туреччини влаштував скандал на пляжі, вихваляючись вбивствами українців. Після скарги охоронцям, його виселили з готелю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

"Трохи хороших новин із Туреччини. Російського терориста сьогодні виселили з готелю та відправили до поліції", - йдеться у його дописі.

Скандал розпочався на пляжі, де нахабний росіянин розкидав речі із лежака, які залишила дівчина, яка приїхала на відпочинок з України. У відповідь на зауваження він обурився, що українка тут відпочиває, а не гине під ударами “Кинджалів”.

"Знаєш, скільки я замочив таких як ви?" - додав росіянин, показуючи на своєму смартфоні кадри із війни.

Дівчина оприлюднила ролик нахабної поведінки росіянина з його зізнаннями в убивствах українців. Однак адміністрація Instagram визнала цю публікацію порушенням правил і заблокувала її сторінку.

Нагадаємо, раніше у Туреччині агресивна росіянка накинулась на українку під час відпочинку. Громадянка країни-агресорки лаялась, плювалася та намагалася влаштувати бійку.

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Дата публікації
Перегляди
3351
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