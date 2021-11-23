22 листопада 2020 року США виходить з Договору про відкрите небо через Росію / Pexels

Росіянин наклав на себе руки у літаку, що прямував з Єгипту до Самари - ЗМІ

Росіянин наклав на себе руки у літаку, що прямував з Єгипту до Самари - ЗМІ

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

На борту пасажирського літака, який летів з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх до Самари, росіянин наклав на себе.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело, чоловіка без ознак життя виявили бортпровідники в туалеті літака.

"Один із пасажирів після зльоту лайнера попрямував у туалет і, заблокувавши двері зсередини, вчинив самогубство. Через 20 хвилин інші пасажири та члени екіпажу літака змогли відкрити санвузол. Там вони знайшли чоловіка без ознак життя. Бортпровідники намагалися реанімувати пасажира, але той помер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це було ухвалено рішення про екстрену посадку в Каїрі. Там після консультацій з консулом тіло було переміщене в багажний відсік, і літак продовжив політ до Самари, сказало джерело.

Своєю чергою Telegram-канал Baza пише, що чоловік повісився на ремені від сумки. Його звали Олександр і йому було 48-років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кам'янському Дніпропетровській області чоловік звів рахунки із життям на дитячому майданчику. На місці правоохоронці встановили, що самогубство скоїв місцевий мешканець 1980 року народження.

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